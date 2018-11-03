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Spice Girls воссоединятся для совместного турне

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Spice Girls воссоединятся для совместного турне

Лондон, 3 ноября. Известная британская поп-группа Spice Girls в понедельник заявит о своем воссоединении и предстоящем турне по Великобритании летом 2019 года.

Как сообщает газета Sun, видеообращение участниц покажут в ночь с воскресенья на понедельник. В следующие выходные Spice Girls дадут совместное интервью телеведущему Джонатану Россу на телеканале ITV.

Группа Spice Girls была популярна во второй половине 90-х годов. В состав поп-группы входили Мелани Браун, Виктория Адамс (Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году группа распалась, каждая участница начала сольную карьеру. Группа изредка собирается для проведения совместных туров.

Автор: Софья Куликова
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