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Сирия: САА пресекла попытку боевиков продвинуться вглубь провинции Хама

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Сирия: САА пресекла попытку боевиков продвинуться вглубь провинции Хама

Дамаск, 3 ноября. Неудачей завершилась попытка боевиков продвинуться вглубь сирийской провинции Хама, путь террористам преградили бойцы САА. Об успешной операции правительственных войск Сирии в субботу информирует агентство SANA.

Сообщается, что боевики из группировки «Джейш аль-Изза» выдвинулись со стороны города Аль-Латамина и хотели напасть на лагерь правительственных сил. САА была готова к атаке — боевики понесли потери и отступили.

Напомним, ранее стало известно, что члены «Джейш аль-Изза» вместе с боевиками из группировки «Ахрар-аш-Шам» доставили емкости с хлором в район зернохранилища в населенном пункте Калаат аль-Мадик в Хаме. О готовящейся провокации террористов рассказал российский Центр по примирению враждующих в Сирии сторон.

Автор: Федор Веснин
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