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«Локо» уверенно обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

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«Локо» уверенно обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

Москва, 3 ноября. В рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:1.

В составе «Локо» дубль на свой счет записал полузащитник Антон Миранчук, автором еще одного мяча стал Бенедикт Хеведес. Единственный гол за «Арсенал» забил Максим Беляев.

Команда Юрия Семина одержала пятую кряду победу в чемпионате.

«Локомотив» с 24-ю очками располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре очка от петербургского «Зенита».

Автор: Алексей Громов
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