Военный самолет США провел разведку возле Калининградской области

Калининград, 3 ноября. Стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов RC-135V приблизился вплотную к границе Российской Федерации возле Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

По имеющейся информации, самолет вылетел с базы «Милденхолл», расположенной в Британии, и долетел до российско-польской границы, мониторя воздушную обстановку.

Аналогичный инцидент произошел в конце октября 2018 года — американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk производил разведку российских границ на протяжении 11 часов. Отмечалось, что аппарат находился в небе над Литвой и Эстонией и разведывал обстановку сразу в трех российских регионах: Калининградской, Псковской, а также Ленинградской областях.