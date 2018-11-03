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Военный самолет США провел разведку возле Калининградской области

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Военный самолет США провел разведку возле Калининградской области

Калининград, 3 ноября. Стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов RC-135V приблизился вплотную к границе Российской Федерации возле Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

По имеющейся информации, самолет вылетел с базы «Милденхолл», расположенной в Британии, и долетел до российско-польской границы, мониторя воздушную обстановку.

Аналогичный инцидент произошел в конце октября 2018 года — американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk производил разведку российских границ на протяжении 11 часов. Отмечалось, что аппарат находился в небе над Литвой и Эстонией и разведывал обстановку сразу в трех российских регионах: Калининградской, Псковской, а также Ленинградской областях.

Автор: Алексей Громов
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