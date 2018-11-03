Суд продлил срок задержания школьника, изготовившего бомбу в Москве

Москва, 3 ноября. Пресненский суд Москвы продлил на трое суток срок задержания школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Бомбу у 14-летнего подростка нашли в ходе обысков в квартире в Москве.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14.50 мск 6 ноября 2018 года», — об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников в комментарии ТАСС.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против подростка. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении элементов взрывного устройства, а также в незаконном изготовлении СВУ. Максимальный срок заключения по двум статьям составляет 12 лет.

Сотрудники ФСБ в ходе расследования дела архангельского подрывника нашли в социальных сетях его активных сторонников. Среди них оказался юноша из Москвы.

Напомним, 31 октября подросток устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Подросток погиб на месте от полученных травм.