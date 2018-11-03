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Наблюдатель из Франции оценил подготовку ДНР и ЛНР к выборам

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Наблюдатель из Франции оценил подготовку ДНР и ЛНР к выборам

Донецк, 3 ноября. Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках — это открытый процесс. Нет никаких поводов сомневаться в его легитимности, уверен находящийся в ДНР наблюдатель из Франции Мод д'Эме.

«Жители Луганской и Донецкой народных республик имеют право избрать власть, учитывая, что этот процесс идет открыто и с участием иностранных наблюдателей», — цитирует наблюдателя Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул, что выборы ни в коем случае не могут рассматриваться как противоречащие минским договоренностям. Напомним, выборы глав республик, а также депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября.

Напомним, ранее подготовку к выборам в республиках Донбасса высоко оценили в государственной думе РФ.

Автор: Федор Веснин
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