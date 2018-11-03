Задержанного на Украине экс-главу Апелляционного суда Крыма обвиняют в госизмене

Киев, 3 ноября. Украинская полиция задержала экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По информации украинских СМИ, Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до марта 2014 года, в июле был назначен судьей Апелляционного суда Днепропетровской области, а в сентябре 2016 года его отправили в отставку.

Как отметила Сарган, экс-судью доставят в суд для избрания меры пресечения.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Власти Республики Крым провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киевское руководство по-прежнему считает российский полуостров своей территорией.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».