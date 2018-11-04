Сирия: САА обнаружила затопленные в озере боеприпасы боевиков «ан-Нусры» — видео ФАН

Дамаск, 4 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих незаконным вооруженным формированиям, в озере Хуррия, расположенном на территории одного из населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По информации полевого источника, среди найденного сирийскими военными оружия были артиллерийские снаряды, минометы, противотанковые ракеты, ручные противотанковые гранатометы и многое другое.

В данный момент на месте продолжаются поисковые операции, организованные командой дайверов.

В нашем расположении оказалось видео с места событий:

Один из военных, работающих на месте обнаружения оружия боевиков, рассказал ФАН подробности с места событий:

«Сирийские органы безопасности направились к озеру Хуррия и обнаружили там огромное количество оружия, затопленного группами боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) перед тем, как они сбежали на север Сирии. Мы извлекли огромное количество оружия, находившегося на глубине двух, трех, четырех метров. До сих пор продолжается операция по извлечению всего оружия, находящегося в озере».

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия находит боеприпасы, брошенные террористами в освобожденных регионах сирийской республики.

Так, в начале ноября военные наткнулись на тайник с оружием в районе населенного пункта Бурик аль-Махра в Эль-Кунейтре. По словам бойцов, боевики намеренно зарыли в землю схрон с боеприпасами, чтобы спрятать их от САА.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена от террористов в конце июля 2018 года при совместной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.