Книгу прошедшего Афганскую войну снайпера представили в Луганске

Луганск, 3 ноября. В книжном супермаркете Луганска в субботу состоялась презентация четвертого издания романа «Порванные души. Снайпер в Афгане» писателя Глеба Боброва. На страницах своей книги луганский автор рассказывает об Афганской войне, которую он прошел сам.

«Меня на каком-то этапе очень задело, что нет литературы, которая бы отражала события в Афганистане. Я прослужил почти 2,5 года там, в пехоте, в рядовом составе», — рассказал Бобров корреспонденту Федерального агентства новостей.

В этот раз четвертое переиздание сборника афганской прозы автора осуществлено издательством «Питер» при участии Дмитрия «Гоблина» Пучкова, известного российского писателя, переводчика и публициста.

«Ему моя книга понравилась, зацепила, так сказать и он порекомендовал издательству «Питер» издать эту книгу», — рассказал автор.

Книга издана тиражом 6 тысяч экземпляров. По словам Боброва, издательство «Питер» постоянно помогает республикам Донбасса. В первую очередь, это выражается в том, что из Петербурга в ДНР и ЛНР везут книги. В апреле 2018 года издательство «Питер» разгрузило в библиотеку им. Горького почти 2,5 тысячи наименований, это порядка 4 тонн книг.

«Прямо сейчас, вот в эти дни, идет погрузка в белые КАМАЗы МЧС России, гуманитарный конвой, еще 7 тонн книг для библиотеки им. Горького. Это я вам говорю о крупных поставках, не считая, что они привозят на своих машинах», — добавил Бобров.

После презентации «Порванных душ» десять экземпляров книги были переданы в Луганскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Горького.