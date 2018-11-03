Душу можно продать только дьяволу: в Совфеде назвали нонсенсом соглашение Порошенко и Варфоломея

Москва, 3 ноября. В Совете Федерации назвали соглашение, подписанное главой Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, нонсенсом. Сенатор Олег Морозов напомнил, что церковь является независимым институтом.

«С точки зрения места и роли церкви в обществе — нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый», — обратил внимание он.

Российский сенатор указал на то, что становится неясно, причем тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей. Морозов выразил уверенность, что Украина просто в очередной пытается продемонстрировать «независимость от РФ». При этом он отметил, что произошедшее — «политический акт», свидетельствующий о попытке «торгануть украинскими верующими», передает РИА Новости.

Сенатор напомнил, что «душу можно продать только дьяволу».

Киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине надеются до конца этого года получить томос об автокефалии от Константинополя, но его может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Однако каноническая УПЦ подчеркнула, что не хочет принимать участие в данном мероприятии.

В связи с решением Константинополя начать процедуру предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ.