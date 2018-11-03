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Жителей Башкирии предупредили о резком усилении ветра и гололеде

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Жителей Башкирии предупредили о резком усилении ветра и гололеде

Уфа, 3 ноября. Жителей и гостей Башкирии предупреждают об усилении ветра. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В воскресенье, 4 ноября, ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Также возможно налипание снега на провода и деревья, а на дорогах может образоваться гололедица.

Местных жителей просят быть предельно внимательными и осторожность при усилении ветра. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Автор: Ксения Пудовкина
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