Праздничные фестивали пройдут в российских городах в День народного единства

Москва,3 ноября. В День народного единства в восьми федеральных центрах пройдут творческие фестивали, посвященные национальному колориту России.

В Хабаровске состоится фольклорно-этнографический фестиваль с участием творческих коллективов со всего края. В Новосибирске запланировано проведение фестиваля обычаев и традиций народов России. В рамках мероприятия выступят сводный хор храмов Новосибирской Епархии, ансамбль песни и танца «Чалдоны» и другие ансамбли.

Жителей Екатеринбурга ждет необычное мероприятие — фестиваль спортивных и боевых искусств народов России. Екатеринбуржцы станут свидетелями состязаний по армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту и силовому экстриму. Посоревноваться в ловкости добровольцы смогут на площадке казачьих молодецких состязаний.

В Северной столице России пройдет фестиваль народных художественных промыслов, а мероприятие в Нижнем Новгороде будет посвящено национальным литературам народов страны. В Пятигорске пройдет самое вкусное мероприятие – фестиваль национальных кухонь. Оценить гастрономические причуды народов России смогут все желающие.

Ростов-на-Дону порадует жителей фестивалем песен и танцев. Гостей ждут выступления джазовых ансамблей, а также вокальных и танцевальных коллективов.

В столице России пройдут мероприятия самых разных направлений – от музыкальных гостиных и иммерсивного спектакля до рыбного маркета. Кроме того, в Москве запланированы встречи с известными писателями, праздничные концерты и творческие студии для детей.