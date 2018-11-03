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Встречалась с одним из насильников: выяснились подробности громкого преступления в Уфе

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Встречалась с одним из насильников: выяснились подробности громкого преступления в Уфе

Уфа, 3 ноября. Девушка-дознаватель из Уфы, в изнасиловании которой подозревают трех бывших полицейских начальников, ранее состояла в отношениях с одним из них. 

23-летняя девушка встречалась с руководителем Уфимского райотдела по вопросам миграции Павлом Яромчуком, сообщает iReactor. Накануне его, а также двух других фигурантов резонансного дела отправили в СИЗО до конца декабря.

Сообщается также, что на вечеринку, закончившуюся оргией, дознаватель якобы пришла с подругой, при этом впоследствии у девушек мог возникнуть конфликт из-за внимания Яромчука. В результате, будущая жертва осталась в кабинете одна с тремя полицейскими.

Отметим, накануе источник Федерального агентства новостей, знакомый с ходом следствия, сообщил, что информация о том, что дознаватель пришла к коллегам вместе с подругой, не подтверждается.

Автор: Федор Веснин
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