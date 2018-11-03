Ваш УАЗ поедет в Донбасс: Киев предложил владельцам старых машин способ избежать новых налогов

Украинский кабинет министров принял к рассмотрению одобренный Верховной радой законопроект о введении дополнительного налогообложения владельцев так называемых «раритетных автомобилей». Предполагается, что уже с 1 января 2019 года обладатели «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев», а также BMW и Mersedes, сошедших с конвейера не позднее 2014 года, будут ежегодно выплачивать в казну до 2000 долларов США.

Таким образом официальный Киев попытался присоединиться к европейскому движению в защиту окружающей среды: дескать, старые машины своими выхлопными газами «портят воздух» как мегаполисов, так и относительно небольших городов Украины. В качестве альтернативы соответствующих выплат местные власти предлагают автовладельцам добровольно отдать «железных коней» на нужды армии и государства в целом. Сложившуюся ситуацию изучил корреспондент Федерального агентства новостей.

Пока законопроект Верховной Рады, получивший юридический порядковый номер 8487 и народное название «драконовский», не подписан лично премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, упомянутое положение имеет статус рекомендательного документа. Но в рамках инициированной Киевом программы децентрализации руководство целого ряда регионов на территории от Ужгорода до Мариуполя посчитало основные пункты такого документа руководством к действию. В итоге тысячам украинских автомобилистов по почте были отправлены уведомления о необходимости заплатить налог на «некондиционные авто».

«Я копил на свою «девятку» [речь идет о девятой модели российской «Лады»] ровно девять лет, — сказал корреспонденту ФАН киевлянин Василий Мушко. — Теперь я должен ежемесячно платить за нее 900 гривен (2000 рублей). Какая-то сакральная цифра «девять» в моей судьбе, вы не находите?»

О странном стечении обстоятельств в данном контексте говорит и житель Чернигова, владелец фургона УАЗ-452 Юрий С. Несмотря на то, что свою фамилию Юрий называть категорически не хочет, он уверен, что рано или поздно его «достанут даже из-под земли».

«Ко мне пришла делегация «ветеранов АТО» и заявила, что моя «буханка» [жаргонное название УАЗ-452] может послужить в Донбассе в качестве санитарной машины, — заявил автолюбитель. — «Ветераны» предъявили удостоверения «народного контроля» и пообещали, что государство даст мне за авто 2000 гривен, иначе скоро я буду платить за нее по 20 000 в год».

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Андрей Евдокименко, ни в первом, ни во втором случае говорить о законности действий представителей власти не приходится.

«Действительно, Верховная рада пошла на поводу у европейских тенденций: налог придется платить всем автовладельцам, чьи машины или мотоциклы старше пяти лет от года производства. При этом фискальные службы будут учитывать как объем двигателя транспортного средства, так и его уровень выброса вредных веществ в атмосферу, — отметил, он. — Практика таких взысканий выборочно применяется в нескольких областях Украины, но каждый отдельный случай можно обжаловать в суде.

На сегодняшний день две трети украинцев, имеющих машины и мотоциклы, используют технику 70-х – 90-х годов прошлого века: на современные авто у абсолютного большинства жителей нашей страны попросту нет денег. Введя общегосударственный налог на подержанные машины, официальный Киев таким образом в очередной раз поиздевается над своими обнищавшими согражданами».

С этим мнением согласны некоторые международные эксперты.

«По улицам украинских городов курсируют десятки тысяч автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза, — констатировал куратор международной правозащитной организации Human Rights Action Андерс Берг. — Все эти автомобили давно исчерпали свой ресурс, но украинцы покупают в их в соседних странах из-за относительно низкой цены.

И даже на такие машины люди собирают деньги годами. Неужели кто-то из киевского руководства думает, что в один прекрасный день эти люди добровольно, за бесценок сдадут свои авто под мантры «Ваш УАЗ поедет в Донбасс» или «Твой Ford пригодится сельской больнице», правда?»

Как бы там ни было, окончательное решение «автомобильной проблемы» остается за украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. От того, поставит он свою подпись под скандальным документом или нет, зависит будущее и благосостояние как минимум 10 миллионов украинских автомобилистов. Это как минимум 10 миллионов избирателей, которые в 2019 году либо придут на избирательные участки, либо снова выйдут на майданы.