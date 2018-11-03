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В ЛНР сообщили о прибытии колонны техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

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В ЛНР сообщили о прибытии колонны техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 3 ноября. Официальный представитель военного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о прибытии техники и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, киевские солдаты стянули вооружение и технику в район населенного пункта Мироновский. Марочко уточнил, что колонна техники состоит из трех БТР-80, двух БМП и трех транспортных средств «Урал», передает РИА Новости.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс литовских инструкторов.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает достигнутые договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

Автор: Алексей Громов
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