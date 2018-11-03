В Белоруссии могут запретить фотосъемку людей без их согласия

Минск, 3 ноября. В Белоруссии могут ввести запрет на фото- и видеосъемку людей без их согласия. Соответствующие поправки могут появиться в Гражданском кодексе государства. Об этом говорится в документе, который в субботу был размещен на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Как указано в документах, инициатива разработать вводящий запрет законопроект принадлежит Конституционному суду Белоруссии. Нововведение позволит защитить граждан Белоруссии от незаконного вмешательства в их личную жизнь, а также устранить неопределенность в правовом регулировании использования изображений жителей страны, считают в суде.

Как уточняет «Газета Кемерова», рассмотреть вопрос об использовании фото- и видеоизображений граждан ранее предложила Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Юристы считают, что права жителей Белоруссии часто нарушаются при распространении их изображений в Сети.