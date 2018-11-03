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Путин примет участие в праздновании Дня народного единства в Москве

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Путин примет участие в праздновании Дня народного единства в Москве

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятия по случаю Дня народного единства в Москве 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщили в Кремле, торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому​​​ на Красной площади. Далее глава государства посетит выставку в ЦВЗ «Манеж», посвященную «Сокровищам музеев России». Выставка проходит в рамках XVII Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь».

На выставке собраны более 280 самых значимых для российской истории экспонатов за несколько столетий из 50 музеев России.

Кроме того, Путин вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам в ходе мероприятия в Большом Кремлевском дворце.

Автор: Софья Куликова
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