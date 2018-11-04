Дамаск, 4 ноября. Седьмая партия сирийских беженцев прибыла в республику через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Долгожданное возвращение сирийских семей на родину стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между сирийскими властями и израильской стороной.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам одного из прибывших беженцев, возвращение домой стало большой радостью для многих людей.

«Я был в Ливане в течение четырех лет, и сейчас я возвращаюсь в Сирию. Дай бог, все пройдет хорошо. И это большая радость для нас, и я благодарю вас, командиров армии вооруженных сил, позволившим нам вернуться в нашу страну. И дай Бог, рука об руку, мы восстановим страну», — заявил мужчина в интервью нашему корреспонденту.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новая партия беженцев прибыла на родину из Ливана. Люди пересекли контрольно-пропускные пункты «Ад-Дабусия», «аль-Замрани», «Джейдет-Ябус».

Многие граждане САР, желающие вернуться на родину, продолжают оставаться на территории чужой страны из-за затянувшихся бюрократических моментов. С каждым днем число таких беженцев растет. Некоторые люди ждут своей очереди уже год.

Российский Центр по приему и распределению беженцев в Сирии активно способствует процессу возвращения людей домой. Каждый день сотрудники организации сообщают о новых населенных пунктах, которые готовы принять сирийских жителей.

С начала военного конфликта в Сирии Ливан принял около двух миллионов беженцев. Уже в мае 2015 года число людей было таким огромным, что в стране просто не осталось лишнего места. В данный момент на территории Ливана остается чуть меньше миллиона сирийских граждан, однако они продолжают уезжать обратно.