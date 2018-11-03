Стамбул, 3 ноября. Украинский глава Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Он признался, что это стало для него большой честью. Кроме того, Порошенко выразил благодарность Стамбульскому университету за открытие кафедры украинского языка и развивающуюся программу обмена студентами.

Дякую Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови та активну програму обміну студентами — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

Глава Украины в субботу, 3 ноября, начал официальный визит в Турции. В ходе визита у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в украинской столице состоялась встреча Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе выполнение минских договоренностей и ситуацию с судоходством в Азовском море.