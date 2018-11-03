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Месси обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

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Месси обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

Мадрид, 3 ноября. Новое расследование начато в Аргентине в отношении суперзвезды и капитана «Барселоны», нападающего Лионеля Месси. 31-летнего спортсмена обвинили в отмывании денег через фонд, занимающийся социальными проектами.

Как рассказал бывший сотрудник организации, фонд Месси не использовал по назначению деньги, полученные в дар и собранные в качестве пожертвований, сообщает La Repubblica. Если будет доказано, что средства фонда действительно шли на зарубежные счета связанных с Месси лиц, против футболиста могут возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее у Месси были проблемы с законом в Испании, где его обвиняли в неуплате налогов.  

Автор: Федор Веснин
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