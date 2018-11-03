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Открытие памятника, крестных ход и концерт пройдут в Татарстане в День народного единства

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Открытие памятника, крестных ход и концерт пройдут в Татарстане в День народного единства

Казань, 3 ноября. В День народного единства и годовщину явления Казанской иконы Божией Матери в Татарстане пройдут разнообразные праздничные мероприятия с участием первых лиц республики.

Утром состоится открытие памятника святым благоверным Петру и Февронии около храма священномученика Кирилла Казанского. Участие в церемонии открытия примут президент Татарстана Рустам Минниханов и владыка Казанский и Татарстанский Феофан, сообщает ИА «Татар-информ».

Затем в Благовещенском соборе состоится литургия, крестный ход проследует от улицы Кремлевской до Богородицкого монастыря. В Татарском академическом театре оперы и балета состоится праздничное мероприятие с участием президента Татарстана. Этнокультурный концерт запланирован на вечер. В ходе мероприятия вручат награды выдающимся участникам этнокультурного движения.

 

Автор: Софья Куликова
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