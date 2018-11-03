Путин дал поручения по реализации нацпроектов в соответствии со стратегией РФ

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин поручил правительству привести национальные проекты в соответствие со стратегией развития РФ. Глава государства подписал протокол заседания Совета по стратегическому развитию РФ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства поручил обратить особое внимание на методы и этапы достижения поставленных задач по реализации нацпроектов. Также президент РФ рекомендовал кабмину принять меры по финансированию проектов, обеспечению участия госкомпаний и корпораций в реализации стратегии.

В документе содержится рекомендация Путина Внешэкономбанку обеспечить участие институтов развития в реализации национальных проектов в соответствии со стратегией РФ.