В РПЦ рассказали, что означает соглашение Варфоломея и Порошенко

Москва, 3 ноября. Соглашение о взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом, подписанное в субботу, вовсе не означает формирования Украинской церкви. Об этом рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда​​​.

Он отметил, что в этом случае пока комментировать нечего, добавив, что в прессе неверно трактуют данную новость.

«Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — обратил внимание он, отметив, что соглашение не говорит о создании УЦ.

Напомним, в субботу глава Украины Петр Порошенко написал в социальных сетях Twitter и Facebook о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о сотрудничестве между сторонами. Порошенко отметил, что документ, подписанный в Турции, якобы завершает процесс предоставления томоса по всем правилам православной церкви.