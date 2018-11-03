Луганск, 3 ноября. В Донбасс к линии соприкосновения для обучения украинских силовиков прибыли инструкторы из Литвы, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По информации нашей разведки, 1 ноября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли литовские военные инструкторы», — сказал он.

Марочко уточнил, что литовские инструкторы будут учить украинских силовиков составлять карты минных полей. По словам представителя ЛНР, такие меры были предприняты Киевом из-за участившихся подрывов служащих ВСУ на своих же минах.

В пятницу два украинских силовика погибли и еще пять были ранены при подрыве грузовика ВСУ «Урал» на собственной мине у линии разграничения в Донбассе.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают приходить сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.