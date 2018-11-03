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Путин поручил правительству оплатить взнос в WorldSkills Europe

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Путин поручил правительству оплатить взнос в WorldSkills Europe

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину оплатить взнос в WorldSkills Europe, через четыре года чемпионат по профессиональному мастерству пройдет в Петербурге.

«Исходя из международных обязательств РФ, [правительству поручено] обеспечить уплату взноса в международную организацию WorldSkills Europe в 2018 году в связи с проведением европейского чемпионата по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении президента.

Оплатить взнос необходимо до 20 декабря, ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Напомним, в деятельности WorldSkills принимают участие более 70 стран. Организация позиционирует себя как платформу, привлекающую внимание к рабочим профессиям. Чемпионаты WorldSkills — это проверка компетенций молодых специалистов в различных областях. 

Автор: Федор Веснин
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