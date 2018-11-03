Минкульт РФ представит шедевры региональных музеев в День народного единства

Москва, 3 ноября. Министерство культуры России в День народного единства в московском Манеже представит шедевры из коллекций региональных музеев.

Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже», — говорится в публикации.

Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже. Открытие выставки в День Народного единства. Вход свободный. Шедевры Васнецова, Нестерова, Машкова и многих-многих других. Торопитесь попасть до 25 ноября! pic.twitter.com/pSV05ruVc9 — Министерство культуры России (@Culture_RF) October 31, 2018

Как уточняется, выставка откроется 4 ноября и продлится до 25 ноября. Вход на нее будет свободным.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник появился в 2005 году в память об освобождении Москвы от поляков Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году. Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства пройдут во всех российских городах. Ранее посетить торжества жителей Москвы пригласил мэр столицы Сергей Собянин.