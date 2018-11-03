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Минкульт РФ представит шедевры региональных музеев в День народного единства

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Минкульт РФ представит шедевры региональных музеев в День народного единства

Москва, 3 ноября. Министерство культуры России в День народного единства в московском Манеже представит шедевры из коллекций региональных музеев.

Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже», — говорится в публикации.

Как уточняется, выставка откроется 4 ноября и продлится до 25 ноября. Вход на нее будет свободным.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник появился в 2005 году в память об освобождении Москвы от поляков Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году. Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства пройдут во всех российских городах. Ранее посетить торжества жителей Москвы пригласил мэр столицы Сергей Собянин.

Автор: Василий Котов
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