Минкульт РФ представит шедевры региональных музеев в День народного единства
Москва, 3 ноября. Министерство культуры России в День народного единства в московском Манеже представит шедевры из коллекций региональных музеев.
Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
«Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже», — говорится в публикации.
Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже. Открытие выставки в День Народного единства. Вход свободный. Шедевры Васнецова, Нестерова, Машкова и многих-многих других. Торопитесь попасть до 25 ноября! pic.twitter.com/pSV05ruVc9— Министерство культуры России (@Culture_RF) October 31, 2018
Как уточняется, выставка откроется 4 ноября и продлится до 25 ноября. Вход на нее будет свободным.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник появился в 2005 году в память об освобождении Москвы от поляков Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году. Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства пройдут во всех российских городах. Ранее посетить торжества жителей Москвы пригласил мэр столицы Сергей Собянин.