Дамаск, 4 ноября. Новая партия сирийских беженцев прибыла на родину из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Ад-Дабусия», «аль-Замрани» и «Джейдет-Ябус», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

После пересечения границы мирных жителей направили в их освобожденные города и деревни, расположенные в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, согласно договоренностям, достигнутым с ливанской стороной.

Накануне десятки частных автомобилей вошли в пограничный переход «Замрани» со стороны ливанской границы. Сотни беженцев направились в населенные пункты, освобожденные от террористических группировок.

К переходу «Дабусия» прибыл целый автобус с сирийскими гражданами. Все они направлялись в сторону провинции Хомс.

Прибывшие домой беженцы дали нашему корреспонденту короткое интервью:

«Раньше жил там, сейчас возвращаюсь с женой и детьми. Не был тут 8 лет уже, в Сирии у нас все изменится, конечно. Ливан близко, но чужбина – это самое тяжелое, что может быть. Сейчас мы возвращаемся, и родные возвращаются, я желаю, чтобы все вернулись, нет ничего лучше родины», — заявил один из мужчин.

«Слава Богу, я возвращаюсь на Родину, в стране сейчас все хорошо, и ожидается, что все, кто за ее пределами, вернутся в Сирию, потому что наше положение стало безопасным», — добавил другой.

За последние несколько дней сотни человек вернулись на родину, прибыв на специальных автобусах из Ливана. В каждом из освобожденных САА населенных пунктов людей ждут представители министерства здравоохранения, которые оказывают беженцам необходимые медицинские услуги, делают прививки и проводят вакцинацию.

С возвращением безопасности в регион все больше людей стремятся вернуться в Сирию из соседних стран. В данный момент на территории Ливана проживает чуть меньше миллиона сирийских беженцев. Некоторые из них пытаются вернуться домой еще с прошлого года.