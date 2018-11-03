Донбасс сегодня: наемники Киева прибыли под Луганск, небоевые потери ВСУ вчетверо превысили боевые

Донбасс, 3 ноября. ВСУ ведут огонь из минометов и гранатометов по ДНР и ЛНР, обстрелян пригород Луганска. Группа иностранных наемников прибыла под ЛНР. Украинские СМИ озаботились квартирным вопросом защитников Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки по всем ключевым направлениям обороны Луганской и Донецкой народной республики украинские войска били из минометов, орудий боевых машин пехоты, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Всего зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня, 19 из них пришлось по территории десяти населенных пунктов ДНР, два нарушения зафиксировано в ЛНР, где киевские силовики обстреляли пригород Луганска и поселок Желобок из 82-мм минометов и гранатометов.

Иностранцы прибыли под Луганск

К северу от Луганска в подконтрольном украинской армии городе Счастье появились группы иностранных военных из Грузии и Латвии, их общее количество — 50 человек, сообщает военная разведка луганчан.

Кроме того, в поселке Боровское Луганской области разместился учебный лагерь подготовки украинских боевиков, где в качестве «учителей» выступают военные инструкторы из Канады, Америки и других стран Североатлантического альянса.

Это подтверждает тот факт, что конфликт в Донбассе используется западными странами для подготовки частных вооруженных формирований в условиях реальной войны.

Небоевые потери ВСУ

За минувшую неделю украинская армия только в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе понесла существенные небоевые потери. Вот сведенные данные из сообщений разведки ДНР и ЛНР: общая цифра потерь — 38 человек, из них 27 раненными и 11 погибшими.

Большое количество погибших и раненных стало результатом подрыва на собственных минных заграждениях, растяжках. Также на неделе зафиксирован случай гибели военнослужащего 92-й бригады в Авдеевке вследствие постоянных издевательств со стороны сослуживцев и командира.

А на третьем месте идут потери, связанные с неосторожным обращением с боеприпасами и оружием, зачастую в состоянии алкогольного опьянения, а также внутренние разборки в ВСУ. Стоит отметить, что официально озвученные штабом украинских силовиков боевые потери в течение недели составили не более десяти военнослужащих, что говорит о том, что небоевые превысили практически в четверо потери армии на фронте.

Украинские СМИ: «Боевикам» раздают квартиры

«Жилищный вопрос» военнослужащих ЛНР оказался в повестке украинских средств массовой информации в субботу, 3 ноября.

«С боевиками в Донбассе рассчитываются за службу квартирами украинцев», — сообщают киевские издания, уточняя, что вместо денежного содержания защитники республики получают квадратные метры.

Согласитесь, наверное, каждый хотел бы служить в армии, где платят так щедро, как описывают украинские пропагандисты.

Автором данного сообщения стал украинский народный депутат Дмитрий Тымчук, который на своей странице в социальной сети рассказал, будто командование луганского корпуса решило рассчитываться за службу с военнослужащими квартирами, домами и земельными участками уехавших из Луганска украинцев. Ранее украинская разведка сообщала аналогичную информацию, но ни тогда, ни сейчас реальных доказательств предоставлено не было.

Кроме того, украинские пропагандисты ссылаются на решение главы ЛНР Леонида Пасечника, который якобы данную процедуру утвердил. Но руководитель республики, как мы уже писали ранее, лишь поручил правительству проработать вопрос обеспечения жильем защитников и разобраться с пустующим жилым фондом.

Никто у переселенцев или временно выехавших граждан жилье отбирать не планирует. И напомним, что еще с украинских времен в городах, которые находятся под управлением властей республики, осталась масса ведомственного жилья, коммунальной и государственной формы собственности, благодаря которому, видимо, и будет решаться квартирный вопрос с военнослужащими ЛНР.