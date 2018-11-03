Сирия и новая стратегия США: почему американцы бросили курдов на растерзание ИГИЛ

Ситуация на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжает оставаться крайне напряженной, и виной тому деятельность Соединенных Штатов Америки. Чего пытаются добиться США — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В сентябре этого года курды приступили к финальному этапу операции «Буря Джазиры», который был направлен на ликвидацию последнего анклава «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории города Хаджин и окрестных деревень. Вялотекущее наступление курдов позволило выбить боевиков ИГИЛ из нескольких небольших деревень на восточном берегу Евфрата.

Однако в конце прошлой недели под прикрытием песчаной бури террористы начали контрнаступление, вернув контроль над Ас-Сусой, Музаном и Багуз-Фокани. Как отмечали источники, курды отступали из этих населенных пунктов, бросая технику, оружие и боеприпасы. Международная коалиция никак не помогла своим подопечным, что объяснялось все той же песчаной бурей, которая делала невозможной работу авиации. По итогам операции «Исламского государства» боевикам удалось выйти к сирийско-иранской границе, а также ликвидировать и захватить в плен несколько бойцов «Демократических сил Сирии».

Параллельно с этим на другой стороне подконтрольных SDF территорий, в районе Кобани (Айн аль-Араб) на севере провинции Алеппо, турецкая армия начала обстреливать позиции курдских вооруженных формирований. Сразу после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о том, Турция уже в ближайшее время начнёт масштабную операцию против сил «Демократических сил Сирии» к востоку от Евфрата.

«Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом, очистим холм за холмом», — говорит турецкий лидер.

Несмотря на то, что операция, о которой заявил Эрдоган, еще не началась, атаки курдских позиций в приграничном с Турцией районе продолжились. Так, под турецким обстрелом оказался Телль-Абъяд.

По причине атак на севере Сирии «Демократические силы Сирии» заявили о приостановке военной кампании против «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Подобное уже делалось курдами ранее, во время операции турецких войск «Оливковая ветвь», однако на этот раз ситуация несколько иная.

В отличие от Африна, от которого тогда открестились Соединенные Штаты, на подконтрольных курдам территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор располагается военная инфраструктура стран-участниц международной коалиции, возглавляемой США. Поэтому вряд ли турецкая операция против «Демократических сил Сирии» может начаться без разрешения со стороны американцев. Более того, сразу после обстрелов США приступили к выполнению своих обязательств перед Турцией по Манбиджу, а также начали совместное с курдскими вооруженными формированиями патрулирование района Кобани на севере Алеппо. Все это призвано обезопасить союзников Пентагона в лице «Демократических сил Сирии», но почему же тогда была приостановлена операция в Дейр-эз-Зоре?

Более того, как сообщают некоторые источники после неудач в борьбе с ИГИЛ и обстрелов со стороны Турции северных районов Сирии, курдские вооруженные формирования полностью ушли с юго-востока Дейр-эз-Зора, фактически подарив данные территории «Исламскому государству». Кроме этого, после завершения песчаной бури не наблюдалось никаких масштабных серий авиаударов по позициям террористов со стороны международной коалиции.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, Соединенные Штаты Америки сейчас запускают новые механизмы, чтобы остаться в Сирии.

«Весь мир надеялся, что не сегодня-завтра американцы уйдут, о чем ранее неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. Однако никаких действий, связанных с организованным уходом американских войск из Сирии не наблюдается. Более того, картина прямо противоположная: США ищут новые формы и методы, адаптируются к новым условиям, чтобы создать соответствующие платформы, на которых Соединенные Штаты Америки могли бы выстраивать новые отношения, создавая трудности для официального Дамаска и наведения порядка на всей территории страны. Наверное, последние события и характеризуют переход Соединенных Штатов Америки к этой стратегии», — предполагает эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что американцы всегда находились на стороне оппозиции законному сирийскому правительству, постоянно покровительствуя боевикам и в районе своей базы а Ат-Танфе, и в Дейр-эз-Зоре, а также в некоторых других районах.

«Они постоянно находятся в постоянном режиме покровительства боевикам, которые ведут себя как представители террористических организаций. Мы видим некое переформатирование отношений, а в связи с этим и соответствующие действия курдов. В итоге мы получаем некий статус-кво, который продолжает дестабилизировать ситуацию и тормозить переход от боевых действий к мирному строительству. Поэтому курды запросто сдают боевикам населенные пункты, Турция якобы пытается, но не борется с курдами, а официальным правительственным войскам не дают провести зачистку за Евфратом, что позволило бы обеспечить завершение вооруженного противостояния», — считает Андрей Кошкин.

Причем в этой ситуации Соединенные Штаты воспринимают курдов исключительно как пешек в своей игре и при первой же возможности, если это потребуются, просто предадут их.

«В этом нет никакого сомнения, при этом сами курды думают, что они используют американцев. Но на самом деле это американцы используют курдов. Курды им нужны как некая вооруженная сила, которая может противостоять и правительственным войскам, и Турции. Соединенные Штаты Америки просто разыгрывают курдскую карту в своей стратегии», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.