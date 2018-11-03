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Россиян нет среди пострадавших при атаке на автобус с паломниками в Египте

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Россиян нет среди пострадавших при атаке на автобус с паломниками в Египте

Москва, 3 ноября. Россиян нет среди пострадавших в результате теракта, осуществленного в провинции Эль-Минья в Египте. Об этом в субботу информирует министерство иностранных дел России.

«По информации посольства России в Каире, российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в комментарии дипломатического ведомства.

В МИД РФ решительно осудили кровавое преступление, выразив соболезнования семьям погибших. Напомним, накануне боевики атаковали автобус c христианскими паломниками. Это произошло недалеко от монастыря Святого Самуила, под огнем террористов погибли семь человек, в том числе трое детей. 

Автор: Федор Веснин
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