В Забайкалье рассказали об организации этнодиктанта в преддверии Дня народного единства

Чита, 3 ноября. В преддверии Дня народного единства в российских регионах прошел «Большой этнографический диктант». Пресс-секретарь краевого министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Екатерина Горская сообщила об увеличении площадок для написания диктанта.

Как рассказала Федеральному агентству новостей собеседница, организация проведения данного мероприятия прошла хорошо. По словам Горской, число площадок проведения увеличилось на три и составило 14.

«Они (площадки — Прим.ФАН) были расположены в шести населенных пунктах Забайкальского края. В общей сложности в диктанте приняло участие порядка 1500 человек. Это были как школьники, так и взрослые люди за 50-60 лет», — отметила она.

Собеседница ФАН обратила внимание, что в написании диктанта также участвовал профессор, который специализируется на естественных науках. При этом, по ее словам, для профессора не составило никакого труда ответить на все предложенные вопросы.

Ранее сообщалось, что участниками диктанта могут стать россияне и жители других государств, владеющие русским языком. При этом отмечалось, что для участия нет никаких возрастных ограничений.

День народного единства пройдет в России в воскресенье, 4 ноября.