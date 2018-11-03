Эксперт назвал шантажом заявление Трампа о новой сделке с Ираном

Москва, 3 ноября. Заявление президента США Дональда Трампа о готовности заключить новое всеобъемлющее соглашение с Ираном является шантажом, считает политолог Максим Жаров.

По словам Жарова, если бы Трамп был действительно готов к развитию взаимовыгодных отношений с Ираном, то не стал бы вводить санкции против Тегерана. Кроме того, тон, в котором Вашингтон предложил Ирану заключить новую сделку, носит скорее ультимативный характер.

«Это просто шантаж с целью выдавить Иран прежде всего из Сирии, где американцам очень не нравится, что он, наряду с Россией и Турцией, является фактически одним из ключевых участников процесса стабилизации САР и возобновления там мирной жизни», — сказал эксперт в комментарии RT.

Трамп выдвигает к Ирану требования в ожидании, что Тегеран «капитулирует». Однако на деле все заявления американского лидера так и останутся риторикой, считает Жаров.

Напомним, глава США заявил о готовности заключить новое соглашение с Ираном. Он подчеркнул, что санкции останутся в силе, пока не будет достигнута новая сделка. Президент США призвал Иран «отказаться от ядерных амбиций» и вернуться к «добросовестным переговорам».