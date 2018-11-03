Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Асад принял делегацию петербургской «Молодой гвардии» в Дамаске

37
0 Оставить комментарий

Сирия: Асад принял делегацию петербургской «Молодой гвардии» в Дамаске

Москва, 3 ноября. Представители «Молодой гвардии» Петербурга поучаствовали в международной конференции, которая проходит в Сирии. Делегация во главе с руководителем организации, депутатом МО «Купчино» Александром Маликовым посетила Дамаск, где обсуждались вопросы урегулирования ситуации в САР.

«Во время поездки мы встретились как с представителями власти сирийского региона, так и с молодёжью Сирии. Мне удалось собственными глазами увидеть, что несмотря на тот ужас, который испытали сирийцы, Дамаск жив и продолжает восстанавливаться», — цитирует Маликова пресс-служба петербургского отделения «Молодой гвардии Единой России».

Сирия: Асад принял делегацию петербургской «Молодой гвардии» в Дамаске

Глава организации провел встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом. Теперь представителей ближневосточного государства ждут с ответным визитом в Петербурге, по словам Александра Маликова, встречи, подобные состоявшейся в Дамаске теперь будут проходить регулярно.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.