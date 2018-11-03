Сирия: Асад принял делегацию петербургской «Молодой гвардии» в Дамаске

Москва, 3 ноября. Представители «Молодой гвардии» Петербурга поучаствовали в международной конференции, которая проходит в Сирии. Делегация во главе с руководителем организации, депутатом МО «Купчино» Александром Маликовым посетила Дамаск, где обсуждались вопросы урегулирования ситуации в САР.

«Во время поездки мы встретились как с представителями власти сирийского региона, так и с молодёжью Сирии. Мне удалось собственными глазами увидеть, что несмотря на тот ужас, который испытали сирийцы, Дамаск жив и продолжает восстанавливаться», — цитирует Маликова пресс-служба петербургского отделения «Молодой гвардии Единой России».

Глава организации провел встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом. Теперь представителей ближневосточного государства ждут с ответным визитом в Петербурге, по словам Александра Маликова, встречи, подобные состоявшейся в Дамаске теперь будут проходить регулярно.