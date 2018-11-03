В Донбассе появились свои кинменские ножи

Москва, 3 ноября. В Донбассе появились свои аналоги кинменских ножей. Их из осколков, найденных возле линии фронта в районе населенного пункта Коминтерново, делает кузница гуманитарного батальона «Ангел».

Новую серию ножей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представил один из членов батальона Алексей Смирнов. Он уточнил, что для их создания были использованы осколки от противотанкового орудия «Рапира», 120 мм и 82 мм минометных мин и 125 мм танковых снарядов.

«Каждый проданный нож, это несколько продуктовых наборов для стариков и детей, живущих на линии фронта», — подчеркнул Смирнов.

Он пообещал, что на следующей неделе кузница батальона «Ангел» представит ножи из осколков, собранных в районе населенного пункта Зайцево. Смирнов отметил, что у каждого ножа индивидуальный дизайн и индивидуальная история.

Впервые ножи из осколков бомб стали делать жители тайваньского острова Кинмен. Как рассказал в своем Живом Журнале российский телерепортер Михаил Дегтярь, 23 августа 1958 года Китай начал обстрел острова, который продолжался 44 дня. За это время на остров было сброшено порядка полумиллиона бомб.

Кроме того, как отмечает журналист, с 1958 по 1978 год Китай сбрасывал на остров снаряды со специальными капсулами, в которых находились пропагандистские листовки. Жители Кинмена забирали снаряды в свои дома, а когда выяснилось, что орудия сделаны из дорогостоящей высокоуглеродистой стали, тайцы начали создавать из орудий ножи.

«Говорят, что первым решил сделать нож из этой стали Маэстро Ву. Сегодня его внук Ву Чанг владеет большой кузницей и магазином, в котором продает свои изделия», — добавил Дегтярь.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР, не приняв государственного переворота на Украине, объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны украинских силовиков.