Госрегулирования цен на топливо в России не будет — Козак

Москва, 3 ноября. Государственного регулирования цен на топливо в России не будет. Как объяснил вице-премьер Дмитрий Козак, подобная мера может привести к дефициту бензина на внутреннем рынке.

«Если мы будем очень жестко и быстро его (порядок. — Прим. ФАН) наводить, это может привести к коллапсу», — отметил Козак в интервью программе «Вести в субботу».

Вице-премьер подчеркнул, что власти не допустят ситуации, при которой возникнут трудности с моторным топливом для россиян. По его словам, в ближайшее время ожидается стабилизации цен на независимых автозаправках.

В конце октября Кабмин РФ достиг договоренности с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на топливо на уровне июня, напоминает газета «Известия».