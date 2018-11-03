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Россия

Госрегулирования цен на топливо в России не будет — Козак

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Госрегулирования цен на топливо в России не будет — Козак

Москва, 3 ноября. Государственного регулирования цен на топливо в России не будет. Как объяснил вице-премьер Дмитрий Козак, подобная мера может привести к дефициту бензина на внутреннем рынке.

«Если мы будем очень жестко и быстро его (порядок. — Прим. ФАН) наводить, это может привести к коллапсу», — отметил Козак в интервью программе «Вести в субботу». 

Вице-премьер подчеркнул, что власти не допустят ситуации, при которой возникнут трудности с моторным топливом для россиян. По его словам, в ближайшее время ожидается стабилизации цен на независимых автозаправках.

В конце октября Кабмин РФ достиг договоренности с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на топливо на уровне июня, напоминает газета «Известия».   

Автор: Федор Веснин
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