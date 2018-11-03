«Вытащили из небытия»: эксперт назвал пиаром обвинения экстремиста в адрес «информатора» «Новой газеты»

Член террористической организации «Артподготовка» (запрещена в России) Владимир Иванютенко обратился к правоохранителям с требованием опознать «информатора» «Новой газеты» Валерия Амельченко, который стал известен после скандальной публикации Дениса Короткова и последующего позорного разоблачения. Иванютенко утверждает, что Амельченко «крайне похож» на человека, который в прошлом напал на него и нанес ножевые ранения.

«Все, даже самые мизерные, сомнения в том, что это тот человек, который на меня напал, развеялись. После этого я поставил в известность своего адвоката, и уже 29 октября решили подать заявление следователю, который ведет мое дело о нападении», — заявил экстремист.

Независимый политический аналитик Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал претензии Иванютенко. По его словам, людей, которые устраивают провокации и совершают антиконституционные действия, вытаскивают «из небытия», чтобы подогреть интерес общества к «расследованию» Короткова.

«В так называемых «журналистских расследованиях» проявляются одинаковые черты, это характерно для средств массовой информации всего мира. И эти черты характеризуют деградацию самого жанра расследования. Эпизод со стремительно затухающим «делом Скрипалей» показывает, как подобного рода истории подогреваются новыми «обстоятельствами», причем весьма абсурдными и надуманными. Наши «люди с прекрасными лицами» продолжают пользоваться аналогичными методами, фактически копируя их», — указывает политолог.

Внезапно появляются люди, которые, пользуясь такими терминами, как «хайли лайкли», заявляют о том, что тот или иной гражданин похож на человека, который в прошлом якобы ударил кого-то ножом, объясняет эксперт.

«Из небытия вытаскиваются люди, связанные с запрещенными в России организациями, которые призывали к свержению конституционного строя.

Цель всего этого процесса, в котором уже достаточно сложно разобраться из-за большого количества обстоятельств, проста. Поскольку не удалось убедить общественность в «чудовищных преступлениях» и создать интригу с «исчезновением» и «похищением» «важнейших информаторов», нужно вбрасывать новые подробности, которые помогут закрутить эту историю», — заключил Александр Асафов.

Подобных людей, продолжает собеседник агентства, не останавливает не только закон, но и гибель людей.