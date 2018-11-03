«Боекомплекты закончатся»: эксперт рассказал, как Киев лишил ВСУ вооружения

Киев, 3 ноября. Киев лишил ВСУ нового вооружения, разорвав отношения с Москвой: системы «Бук» и С-300 поступили в украинскую армию еще в советское время, улучшить комплексы своими силами Украина без помощи России не сможет, заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Леонков прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что учения в Херсонской области были направлены на «отработку многоэшелонной противовоздушной обороны страны».

По словам Леонкова, в ходе учений ВСУ вряд ли отрабатывали какой-то тактический элемент, скорее это были «командно-штабные учения». На вооружении ВСУ не так много боекомплектов, чтобы их можно было расходовать для учений. Разорвав отношения с Москвой, Киев лишил себя возможности обновлять технику и получать вооружение.

«Это такая ползучая стагнация, которая ведет к тому, что рано или поздно все боекомплекты, которые есть на вооружении армии Украины, закончатся», — сказал Леонков в комментарии RT.

Эксперт добавил, что в целом выводы о нынешнем состоянии украинской армии будут не самыми «приятными». Еще один взрыв на складах вооружений, которые заметно участились в последние годы, и количество боеприпасов совсем иссякнет.

Напомним, ВСУ провели учения в Херсонской области недалеко от российской границы в Крыму. На полигоне «Ягорлык» проводились пуски ЗРК «Оса-АКМ», кроме того участие в учениях принимали подразделения ПВО и зенитно-ракетные войска. По словам Турчинова, целью учений была отработка систем ПВО, также секретарь СНБО заявил о необходимости модернизации украинских ЗРК.