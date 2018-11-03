Сирия новости 3 ноября 16.30: четыре мирных жителя Алеппо погибло при детонации СВУ, курды потеряли командира в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 3 ноября. Четыре мирных жителя Алеппо погибло при детонации СВУ, курды потеряли командира в Дейр-эз-Зоре, исламисты «Джейш аль-Иззы» роют тоннель на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: захватило несколько членов SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш аль-Изза»: роет тоннель на севере Хамы.

Курды: потеряли командира в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На трассе между населенными пунктами Дабик и Аршаф в северной части провинции Алеппо детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло четыре мирных жителя региона.

Военный Telegram-канал (@nors2017) пишет, что в район города Кобани прибыло подкрепление сил международной коалиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на курдский отряд в районе Аль-Джааби недалеко от Хаджина. О столкновении пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency) военный источник.

Другой источник передает в Twitter (@Terror_Monitor), что боевики ИГИЛ1 выпустили заявление, в соответствии с которым ими было захвачено несколько членов Демократических сил Сирии (SDF). Одновременно с этим Telegram-канал (@nors2017) сообщает, что в окрестностях деревни Дибан в восточной части провинции Дейр-эз-Зор радикальные исламисты убили командира SDF.

Провинция Хама

Члены радикального формирования «Джейш аль-Изза» роют сеть тоннелей в северной части провинции Хама, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ELEGUARDIAN). Подземные ходы используются террористами в качестве хранилищ оружия и боеприпасов.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины, пишет Twitter-канал (@HalepBugunTV). Напомним, правительственные войска САР открыли огонь по позициям террористов после провокационных обстрелов с их стороны.

Ирак

Местный источник передает в Telegram (@nors2017), что в городе Мосул, на территории которого в настоящее время идет операция против «спящих ячеек» «Исламского государства», не работает ни одна больница. В критических ситуациях мирные жители вынуждены добираться до соседних населенных пунктов.

Ранее к западу от Мосула детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное радикалами ИГ1. В результате происшествия погиб солдат иракской армии, еще восемь челок получили ранения. Об инциденте сообщает информационное агентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)