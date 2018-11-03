Жители Пензы написали этнодиктант, приуроченный к Дню народного единства

Пенза, 3 ноября. В областной библиотеке имени Лермонтова начались торжества, приуроченные к Дню народного единства. В ходе выставки «Культурная мозаика Сурского края» были презентованы работы национально-культурных автономий региона.

В рамках выставки представители татарского, мордовского, чувашского, армянского, еврейского народов показывали гостям народные костюмы, различные изделия ремесленников, старинные предметы быта и обрядов, пишет «Российская газета».

Отмечается, что во время празднования Дня народного единства в библиотеке провели этнический диктант — тестирование на знание культуры и традиций народов РФ. В 2018 году он проводился в третий раз.

Масштабная акция прошла на 2600 площадках во всех регионах. В Пензе в написании этнодиктанта принимали участие учащиеся, представители разных общественных организаций, а также губернатор региона Иван Белозерцев. По окончании тестирования он подчеркнул, что это мероприятие поможет повысить интерес к истории РФ.

Кроме того, для гостей открылись фотографические выставки «Этновзгляд» и «Традиционные свадебные обряды коренных народов Сурского края».