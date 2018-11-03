Иран запустил серийное производство первого отечественного истребителя Kowsar

Тегеран, 3 ноября. Тегеран запустил серийное производство первого иранского истребителя Kowsar. На церемонии запуска производственной линии присутствовал министр обороны ИРИ Амир Хатами.

Глава Минобороны ИРИ Амир Хатами и командующий армией Абдулрахим Мусави запустили производственную линию истребителей Kowsar на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфахан.

«Вскоре будет произведено необходимое число таких самолетов, и они будут поставлены на службу ВВС», — приводит слова Хатами телеканал Press TV.

Производство управляется Иранской организацией авиационной промышленности. Как сообщает агентство Tasnim, Kowsar оснастили новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, он способен нести различное вооружение. Истребитель будет оказывать поддержку наземным операциям. По словам министра обороны ИРИ, Иран действует исключительно в рамках стратегии активного сдерживания, техника не предназначена для нападения на другие государства.

Впервые Kowsar был представлен в августе текущего года. Истребитель провел тестовый полет, на мероприятии присутствовал президент страны Хасан Рухани.