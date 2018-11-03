Сирия: РФ обеспечила безопасность конвоя ООН из Дамаска в «Рукбан»

Дамаск, 3 ноября. Российские военнослужащие обеспечили безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев «Рукбан», расположенный возле базы США «Ат-Танф». Об этом в субботу заявил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы безопасность гуманитарного конвоя», — подчеркнул он.

Просьба о сопровождении гуманитарной миссии поступила от заместителя старшего советника Организации объединенных наций по безопасности на территории САР Роберта Маринович. Российская сторона сопроводила груз до 55-километровой «зоны безопасности» вокруг американской базы в Ат-Танфе. Отмечалось, что безопасность с неба обеспечивали три отечественных вертолета.

В состав гуманитарного груза вошли свыше сотни транспортных средств — бронеавтомобили, фуры, автомобили обеспечения медицинской помощи. Согласно имеющейся информации, гуманитарный груз включает в себя продукты питания, лекарства и средства первой необходимости.

Ранее официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что гуманитарная катастрофа в Ат-Танфе в течение нескольких лет намеренно поддерживается американской стороной в интересах сохранения для себя источника военной силы из числа беженцев лагеря «Рукбан» в подконтрольные формирования боевиков для совершения систематических диверсий против армии САР.