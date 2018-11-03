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Сирия: закрытое с 2011 года из-за войны месторождение газа запустили под Дамаском

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Сирия: закрытое с 2011 года из-за войны месторождение газа запустили под Дамаском

Дамаск, 3 ноября. Министр нефти Али Ганем​​​ на торжественной церемонии ввел в эксплуатацию месторождение газа Дейр Атыйя-1, расположенное севернее Дамаска. Об этом сообщает министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Мощность месторождения составляет 150 тысяч кубометров в день. Бурение на месторождении было завершено в 2009 году, глубина бурения составила 3,7 метра.

Дейр Атыйя-1 не использовали с 2011 года в связи с кризисом  в стране. По оценкам экспертов, запасы газа в месторождении составляют около 4 млрд кубометров. Дейр Атыйя-1 соединят с еще двумя месторождениями в провинции Дамаск.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент Сирия добывает около 16,5 млн кубометров газа в день.

Автор: Софья Куликова
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