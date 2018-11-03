В РПЦ прокомментировали соглашение Варфоломея и Порошенко | 3 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В РПЦ прокомментировали соглашение Варфоломея и Петра Порошенко Соглашение о взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом, вовсе не означает формирование Украинской церкви. Об этом сообщили в РПЦ, добавив, что пока комментировать нечего, и в прессе неверно трактуют данную новость. Сегодня Петр Порошенко написал в социальных сетях Twitter и Facebook о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о сотрудничестве между сторонами. Президент Украины отметил, что документ, подписанный в Турции, якобы завершает процесс предоставления томоса по всем правилам православной церкви. Однако в Совете Федерации России это соглашение назвали нонсенсом, добавив, что церковь является независимым институтом.

Владимир Путин дал поручения по реализации нацпроектов РФ Владимир Путин поручил правительству привести национальные проекты в соответствие со стратегией развития РФ. Глава государства подписал протокол заседания Совета по стратегическому развитию нашей страны, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Владимир Путин поручил обратить особое внимание на методы и этапы достижения поставленных задач по реализации нацпроектов. Также глава России рекомендовал кабинету министров принять меры по финансированию проектов, обеспечению участия госкомпаний и корпораций в реализации стратегии.

САА нашла тайник с оружием боевиков в сирийской Эль-Кунейтра В провинции Эль-Кунейтра подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество противотанковых мин. По информации корреспондента Федерального агентства новостей, заброшенный склад боевиков примыкает к линии разграничения в районе оккупированных израильской стороной Голанских высот в западной части сирийской провинции Эль-Кунейтра. Отмечается, что тайник был зарыт под землей. В нем было большое количество мин и взрывчатки, в особенности мин, около двух тысяч, которые обезврежены на линии границы с израильской стороной. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийской правительственной армии натыкаются на оставленные террористическими группировками боеприпасы.