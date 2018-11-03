Дело возбудили против московского школьника, у которого нашли взрывчатку

Москва, 3 ноября. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в отношении подростка, у которого обнаружили дома в Москве взрывное устройство. Об этом в субботу рассказал источник в правоохранительных органах Москвы.

Накануне сотрудники полиции задержали 14-летнего школьника, у которого в квартире на улице Свободы в российской столице изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ)​​​.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено о незаконном приобретении взрывчатых устройств, а также о нелегальном изготовлении взрывчатых веществ, передает РИА Новости.

На данный момент, как отметил собеседник агентства, с подозреваемым работают следователи, после чего будет решаться вопрос о его аресте.