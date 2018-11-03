Шествие памяти, концерт и световое шоу пройдут в Приморье в День народного единства

Владивосток, 3 ноября. В День народного единства в Приморье состоится шествие памяти, церемония возложения цветов к мемориалам героев и почетных граждан, а также концерт с участием «Мумий Тролля» и «Марлинов».

Ежегодный митинг состоится возле мемориала Боевой славы Тихоокеанскому флоту, участники возложат цветы к памятникам воинов-тихоокеанцев. В 13.00 начнется бесплатный концерт, ведущим праздника выступит актер Сергей Жигунов.

Школьники возложат цветы к памятникам основателей Владивостока в 16.00, затем колонна проследует к могиле генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского, а завершится шествие у памятника исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

Развлекательная программа с тематическими конкурсами пройдет в Парке Победы, Парке «Галактика», а также на Спортивной набережной. Завершится празднование световым шоу.