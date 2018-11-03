Глава Ирана рассказал, как санкции США укрепили самодостаточность Тегерана

Москва, 3 ноября. Санкции США, введенные против Ирана, укрепили самодостаточность Тегерана, заявил в субботу глава государства Али Хаменеи.

В своем Twitter он отметил, что санкциями Вашингтон хотел парализовать рост иранской экономики, но ограничительные меры только помогли Ирану взять курс на самодостаточность.

«Иранская нация в течение многих лет импортировала все, а теперь выработала привычку все производить», — пояснил Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану. Вместе с тем Вашингтон возобновил действие части антииранских санкций. Новый пакет ограничительных мер в отношении Тегерана вступит в силу 5 ноября. Накануне их текст опубликовало управление по контролю за иностранными активами минфина США.

Кроме того, с понедельника начнут действовать вторичные санкции США по отношению к компаниям, которые продолжат закупки нефти у Тегерана. Ранее эксперты объяснили газете «Известия», как действия Вашингтона повлияют на экспорт иранской нефти и кто продолжит закупки у Тегерана, несмотря на угрозы США.