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Наивысший уровень опасности объявлен на Сицилии и Сардинии, число жертв приближается к 20

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Наивысший уровень опасности объявлен на Сицилии и Сардинии, число жертв приближается к 20

Москва, 3 ноября. На Сицилии и Сардинии из-за сильных ливней объявлен красный уровень опасности, передает телеканал Rai News 24.

Дожди в Италии сопровождаются грозой. Жертвами непогоды стали почти 20 человек. От удара молнии на Сардинии погибла туристка из Германии, в Тренто ставший жертвой стихии молодой человек был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Ливни привели к наводнению, оползням и размыли дороги, передает телеканал «360». В северной части Италии и на Лигурийском побережье остаются населенные пункты, сообщение с которыми так и не восстановлено. Наиболее пострадали из-за стихии области Лигурия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альлто-Адидже. Нанесенный стихией ущерб может составить миллионы евро.

Как сообщалось ранее, из-за резкого подъема уровня воды затоплено оказалось 75% территории Венеции.

Автор: Василий Котов
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