Российским школьникам рассказали об истории Дня народного единства

Москва, 3 ноября. Открытые уроки, посвященные истории Дня народного единства, провели в российских школах.

Школьникам рассказали об истории Дня народного единства, в том числе о межнациональном и межрелигиозном мире и согласии. Открытые уроки в школах Российской Федерации прошли в современном формате.

Так, в пятницу, 2 ноября, в 14.00 прошел открытый урок «День народного единства в исторической памяти» в музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» в Ставрополе. В нем приняли участие порядка ста школьников и научный сотрудник комплекса Светлана Польская.

В Ярославле в средней школе № 3 имени Пушкина в 11.00 в субботу прошел открытый урок, посвященный Дню народного единства. В нем принял участие уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Просветительское мероприятие для школьников и педагогов «Фестиваль народных традиций» состоялось вчера в ГБНОУ «Академия талантов» в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия детям рассказали о традициях, обычаях и ремеслах народов страны, педагоги учреждений дополнительного образования провели мастер-классы. Также выступили фольклорные коллективы из разных регионов России.

В Кудрово Ленинградской области в субботу, 3 ноября, в 11.00 в школе № 1 стартовало торжественное открытие спортивных клубов самбо. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Ленобласти, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области, члены Попечительского совета общественной организации «Спорт-Правопорядок» при ГУ МВД.