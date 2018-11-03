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Для молочной продукции с растительным жиром появятся отдельные полки в магазинах РФ

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Для молочной продукции с растительным жиром появятся отдельные полки в магазинах РФ

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор рассчитывает, что постановление кабинета министров, которое вносит изменения в правила торговли и заставляет супермаркеты размещать полностью натуральные молочные продукты и продукты с растительным жиром на разных полках, в ближайшее время будет реализовано. Об этом в субботу сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что такие меры необходимы для того, чтобы покупатель «не путался» и «понимал, что здесь будет чистый молочный жир, а здесь будет не только молочный жир».

«Мы считаем, что это достаточно взвешенное и направленное в интересах потребителя решение и надеемся, что в скором будущем оно уже будет реализовано», — подчеркнула руководитель ведомства.

Попова указала на то, что Роспотребнадзор старается защитить потребителя и сделать продукцию безопасной.

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Автор: Алексей Громов
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