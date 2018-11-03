МИД РФ рассказал, как США пытаются подорвать ядерную сделку по Ирану

Москва, 3 ноября. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что очередные антииранские санкции США нацелены на подрыв усилий участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности», — говорится в заявлении ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкции США наносят мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия и направлены на подрыв усилий участников СВПД по иранской ядерной программе.

В Москве считают, что Вашингтон ведет к развалу ДНЯО, при этом лицемерно рассуждая о важности его сохранения.

Также в МИД РФ отметили, что Россия сделает все необходимое для сохранения и расширения международного торгово-экономического сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года заявил о выходе из соглашения с Ираном и пообещал вернуть ряд санкций, а также ввести новые. Глава Белого дома сорвал уже подготовленное его предшественником Бараком Обамой соглашение о постепенной отмене санкций против Тегерана в обмен на сокращение ядерного вооружения Ирана. Очередной пакет санкций вступит в силу 4 ноября.